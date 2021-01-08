Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)

В городе Канев Черкасской области сильный ветер повалил главную городскую елку.

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Об этом сообщил мэр Канева Игорь Ренькас в Facebook, опубликовав фотографии с места инцидента.

По его словам, праздничная елка на Ярмарочной площади упала вчера, 7 января, около 22:30. Сейчас ее разбирают.

"Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", — пишет городской голова.

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Напомним, ранее мы писали, как украсили города Украины к Новому году.

Также сообщалось, что в центре Запорожья активисты установили елку, украшенную противогазами.

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