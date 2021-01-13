Облава на копачів: на Рівненщині копи проводять бурштинові рейди

Вже другу добу в північних районах Рівненщині тривають масштабні бурштинові рейди. Копи обстежують так звані "клондайки" (місця видобутку) і проводять обшуки у копачів сонячного каменю.
Як передає кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, у перший день вилучили 20 мотопомп кустарного виробництва, близько 4 кг бурштину (один з "каменів" важить 1,69 кг) і 41 шланг для незаконного промислу.
На "клондайках" копи виявили 25 осіб, які мили бурштин. Їх затримали.
У масштабній операції беруть участь бійці роти поліції особливого призначення, спецназівці КОРДу та військовослужбовці Нацгвардії.
"Мета основна і єдина – це протидія незаконному видобутку бурштину сирцю та знищенню лісових масивів. А також виявлення каналів збуту бурштину-сирцю. Ця акція безпрецедентна і буде проводитися на постійній основі", – прокоментував заступник керівника ГУ Нацполіції Рівненській області Руслан Стрельбицький.
Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області копи зупинили авто порушника, у ньому виявилося 700 кг бурштину.
Також нагадаємо, СБУ влаштувала облаву на нелегальних видобувачів бурштину. Порушники намагалися спалити своє обладнання.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк