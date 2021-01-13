Облава на копачів: на Рівненщині копи проводять бурштинові рейди

У поліції повідомили, що подібні заходи будуть проводитися на постійній основі

Вже другу добу в північних районах Рівненщині тривають масштабні бурштинові рейди. Копи обстежують так звані "клондайки" (місця видобутку) і проводять обшуки у копачів сонячного каменю.

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Як передає кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, у перший день вилучили 20 мотопомп кустарного виробництва, близько 4 кг бурштину (один з "каменів" важить 1,69 кг) і 41 шланг для незаконного промислу.

На "клондайках" копи виявили 25 осіб, які мили бурштин. Їх затримали.

У масштабній операції беруть участь бійці роти поліції особливого призначення, спецназівці КОРДу та військовослужбовці Нацгвардії.

"Мета основна і єдина – це протидія незаконному видобутку бурштину сирцю та знищенню лісових масивів. А також виявлення каналів збуту бурштину-сирцю. Ця акція безпрецедентна і буде проводитися на постійній основі", – прокоментував заступник керівника ГУ Нацполіції Рівненській області Руслан Стрельбицький.

Відео: Сьогодні

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Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області копи зупинили авто порушника, у ньому виявилося 700 кг бурштину.

Також нагадаємо, СБУ влаштувала облаву на нелегальних видобувачів бурштину. Порушники намагалися спалити своє обладнання.

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