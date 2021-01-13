Облава на копателей: в Ровенской области копы проводят янтарные рейды

В полиции сообщили, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе

Уже вторые сутки в северных районах Ровенской области продолжаются масштабные янтарные рейды. Копы обследуют так называемые "клондайки" (места добычи) и проводят обыски у копателей солнечного камня.

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Как передает корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук, в первый день изъяли 20 мотопомп кустарного производства, около 4 кг янтаря (один из "камней" весит 1,69 кг) и 41 шланг для незаконного промысла.

На "клондайке" копы обнаружили 25 человек, которые мыли янтарь. Их задержали.

В масштабной операции участвуют бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа и военнослужащие Нацгвардии.

"Цель основная и единственная – это противодействие незаконной добыче янтаря сырца и уничтожению лесных массивов. А также выявление каналов сбыта янтаря-сырца. Эта акция беспрецедентная и будет проводиться на постоянной основе", – прокомментировал заместитель руководителя ГУ Нацполиции Ровенской области Руслан Стрельбицкий.

Видео: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что в Житомирской области копы остановили авто нарушителя, в нем оказалось 700 кг янтаря.

Также напомним, СБУ устроила облаву на нелегальных добытчиков янтаря. Нарушители пытались сжечь свое оборудование.

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