Обдурили 4000 осіб: на Кіровоградщині незаконно транслювали канали ТРКУ

На Кіровоградщині жінка незаконно транслювала телеканали ТРКУ. Компанія звернулася з заявою до поліції, копи вже знайшли зловмисницю та провели обшук в офісі провайдера.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Як організували схему?
Жінка працювала на керівній посаді у компанії-провайдері та за допомогою обладнання незаконно транслювала українські телеканали.
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Передплата таких послуг коштувала 95 гривень на місяць, а клієнтами стали майже 4000 осіб. У такий спосіб жінка "заробляла" близько 400 тисяч гривень на місяць.
"Незаконна ретрансляція призвела до порушення авторських прав одного з найбільших медіахолдингів України у значному розмірі. Сума завданих збитків встановлюється", – написали поліцейські.
Як триває розслідування?
Копи вже обшукали офіс провайдера та вилучили техніку та документи з підтвердженням порушень. Докази надіслали на експертизу.
За порушення авторського права та суміжних прав жінці загрожує до шести років позбавлення волі.