Обдурили 4000 осіб: на Кіровоградщині незаконно транслювали канали ТРКУ

Мешканка Кіровоградської області без дозволу транслювала телеканали та продавала українцям підписку – тепер їй загрожує термін

Копи розкрили жінку, яка незаконно транслювала канали ТРКУ / Фото: Колаж: Сьогодні

На Кіровоградщині жінка незаконно транслювала телеканали ТРКУ. Компанія звернулася з заявою до поліції, копи вже знайшли зловмисницю та провели обшук в офісі провайдера.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Як організували схему?

Жінка працювала на керівній посаді у компанії-провайдері та за допомогою обладнання незаконно транслювала українські телеканали.

Передплата таких послуг коштувала 95 гривень на місяць, а клієнтами стали майже 4000 осіб. У такий спосіб жінка "заробляла" близько 400 тисяч гривень на місяць.

"Незаконна ретрансляція призвела до порушення авторських прав одного з найбільших медіахолдингів України у значному розмірі. Сума завданих збитків встановлюється", – написали поліцейські.

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Як триває розслідування?

Копи вже обшукали офіс провайдера та вилучили техніку та документи з підтвердженням порушень. Докази надіслали на експертизу.

За порушення авторського права та суміжних прав жінці загрожує до шести років позбавлення волі.