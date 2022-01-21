Обманули 4000 человек: в Кировоградской области незаконно транслировали каналы ТРКУ

Жительница Кировоградской области без разрешения транслировала телеканалы и продавала украинцам подписку – теперь ей грозит срок

Копы раскрыли женщину, которая незаконно транслировала каналы ТРКУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кировоградской области женщина незаконно транслировала телеканалы ТРКУ. Компания обратилась с заявлением в полицию, копы уже нашли злоумышленницу и провели обыск в офисе провайдера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Реклама

Как организовали схему?

Женщина работала на руководящей должности в компании-провайдере и с помощью оборудования незаконно транслировала украинские телеканалы.

Подписка на такие услуги стоила 95 гривен в месяц, а клиентами стали почти 4000 человек. Таким образом женщина "зарабатывала" около 400 тысяч гривен в месяц.

"Незаконная ретрансляция привела к нарушению авторских прав одного из самых крупных медиахолдингов Украины в значительном размере. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - написали полицейские.

Реклама

Как идет расследование?

Копы уже обыскали офис провайдера и изъяли технику и документы с подтверждением нарушений. Доказательства отправили на экспертизу.

За нарушение авторского права и смежных прав женщине грозит до шести лет лишения свободы.