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Обшуки в Полтавській міськраді – СБУ затримала чиновника (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
2 вересня, 18:33
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За даними місцевих ЗМІ, Дикань вимагав у підприємця 5 тисяч доларів
Силовики проводять обшуки у справі Диканя / Фото: колаж "Сьогодні"
Силовики проводять обшуки у справі Диканя / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 2 вересня, СБУ прийшла з обшуками в кабінет мера міста Олександра Мамая і до начальника управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова.

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Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Також в приміщенні міськради в супроводі працівників СБУ був помічений голова фракції міськради "За майбутнє" Євген Дикань. Пізніше силовики вирушили до ресторану "Болоньета Тратторія", яким володіє Дикань. Також обшуки провели в його машині.

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

"Не знаю причини. Не пояснюють причини", – сказав Дикань.

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

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Главу фракції "За майбутнє" затримали співробітники СБУ. За даними місцевих ЗМІ, Дикань вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за видачу йому потрібних дозвільних документів від управління з питань містобудування та архітектури, яким керує саме Шевельов.

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

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  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів . Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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