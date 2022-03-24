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Окупанти вдарили ракетами по густонаселеному району Охтирки

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24 березня, 12:37
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Наразі відомо, що п'ятеро людей дістали з-під завалів рятувальники, одна людина загинула
Під Сумами супротивник застосував авіацію
Під Сумами супротивник застосував авіацію / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найгустонаселеніший район Охтирки Сумської області, є загиблі.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.

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"Сьогодні вночі було обстріляно ракетами "повітря-земля" з літаків найгустонаселеніший район міста Охтирка. Ракети потрапили в багатоповерхівки", – сказав Кузьменко.

Він додав, що є загиблі.

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Як повідомляють кореспонденти "Сьогодні", п'ятеро людей дістали з-під завалів, одна людина загинула.

Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр"

Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ.

"У нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами і так далі. 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Це ми вже називаємо "стабільною ситуацією". Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі зазнав обстрілів із застосуванням ракет" типу "Калібр", які були випущені з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації", – розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм, також обстріляли Золочів і Балаклію.

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"Ми намагаємося довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це й залишається досить складним завданням, оскільки ворог нам не узгоджує зелені коридори для доставки", – заявив Синєгубов.

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