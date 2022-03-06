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Окупанти знищили аеродром у Вінниці: що відомо про обстріл (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 16:02
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У Мережі з'явилося відео польоту ракети перед ударом
Обстріл ракетами стався близько 14:00 / Колаж "Сьогодні"
Обстріл ракетами стався близько 14:00 / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 6 березня, у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо атаки аеродрому.

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Наслідок удару

У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).

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Звідки був удар

За попередньою інформацією, ракети випустили з Придністров'я – Військове телебачення України.

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Як летіла ракета

У Мережі з'явилося відео польоту ракети перед ударом по аеропорту під Вінницею у Гавришівці.

Є жертви

Внаслідок ракетного обстрілу у Вінницькій області спалахнув склад ПММ, а також частково зруйновано адміністративну будівлю.

В результаті ракетного обстрілу з-під завалів дістали 4 особи, з них 1 особа загинула.

Ситуація в Україні 6 березня

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