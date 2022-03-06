Оккупанты уничтожили аэродром в Виннице: что известно про обстрел (видео)

Сегодня, 6 марта, в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию по атаке аэродрома.
Последствие удара
В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).
Далее по теме
Откуда был удар
По предварительной информации, ракеты были выпущены из Приднестровья – Военное телевидение Украины.
Как летела ракета
В Сети появилось видео полета ракеты перед ударом по аэропорту под Винницей в Гавришовке.
Есть жертвы
В результате ракетных обстрелов в Винницкой области загорелся склад ГСМ, а также частично разрушено административное здание.
В результате ракетного обстрела из-под завалов достали 4 человека, из них 1 человек погиб.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.