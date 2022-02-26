Окупанти захопили трасу на Сумщині. Сполучення транспорту між містами немає

Російські військові взяли під контроль трасу, яка з'єднує КПП біля кордону РФ із селом Кіпті у напрямку Києва

Окупанти захопили трасу Кіпті - Бачевськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська захопили трасу Кіпті – Бачевськ на Сумщині і не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню. Наразі в регіоні відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише "Суспільне".

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У Конотопі ситуація поки що нестабільна. На території міста знаходяться війська тероборони, поліція, 58-а бригада відійшла. Війська РФ облаштували блокпости.

Окупаційні війська РФ захопили трасу Кіпті – Бачевськ у Глухівському районі, вони не дозволяють проїжджати трасою мирним жителям, йде обстріл. Ця траса з'єднує пункт пропуску Бачевськ на кордоні з РФ із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.

Наразі пасажирського та залізничного сполучення між містами області немає.

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