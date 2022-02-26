Окупанти захопили трасу на Сумщині. Сполучення транспорту між містами немає

Російські війська захопили трасу Кіпті – Бачевськ на Сумщині і не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню. Наразі в регіоні відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише "Суспільне".
У Конотопі ситуація поки що нестабільна. На території міста знаходяться війська тероборони, поліція, 58-а бригада відійшла. Війська РФ облаштували блокпости.
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Окупаційні війська РФ захопили трасу Кіпті – Бачевськ у Глухівському районі, вони не дозволяють проїжджати трасою мирним жителям, йде обстріл. Ця траса з'єднує пункт пропуску Бачевськ на кордоні з РФ із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.
Наразі пасажирського та залізничного сполучення між містами області немає.
Що відбувалося в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. А у Сумах місцеві жителі самі затримали окупанта.
- У Києві на Оболоні чули стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою у Вінницькій області, поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва .
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.