Оккупанты захватили трассу в Сумской области. Сообщения транспорта между городами нет

Российские военные взяли под контроль трассу, которая соединяет КПП у границы РФ с селом Кипти в направлении Киева

Оккупанты захватили трассу Кипти - Бачевск / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска захватили трассу Кипти – Бачевск в Сумской области и не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению. Сейчас в регионе отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет "Суспильне".

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В Конотопе ситуация пока нестабильна. На территории города находятся войска теробороны, полиция, 58 бригада отошла. Войска РФ обустроили блокпосты.

Оккупационные войска РФ захватили трассу Кипти-Бачевск в Глуховском районе, они не разрешают проезжать по трассе мирным жителям, идет обстрел. Эта трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с РФ с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева.

Сейчас пассажирского и железнодорожного сообщения между городами области нет.

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