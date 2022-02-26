Оккупанты захватили трассу в Сумской области. Сообщения транспорта между городами нет

Российские войска захватили трассу Кипти – Бачевск в Сумской области и не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению. Сейчас в регионе отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет "Суспильне".
В Конотопе ситуация пока нестабильна. На территории города находятся войска теробороны, полиция, 58 бригада отошла. Войска РФ обустроили блокпосты.
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Оккупационные войска РФ захватили трассу Кипти-Бачевск в Глуховском районе, они не разрешают проезжать по трассе мирным жителям, идет обстрел. Эта трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с РФ с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева.
Сейчас пассажирского и железнодорожного сообщения между городами области нет.
Что происходило в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. А в Сумах местные жители сами задержали оккупанта.
- В Киеве на Оболони слышали стрельбу. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой в Винницкой области, ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.