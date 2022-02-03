"Омікрон" дістався ще однієї області – де вирує небезпечний штам

Виявлення випадків "Омікрону" свідчить не тільки про його циркуляцію, а й про те, що він став домінуючим

Перші випадки небезпечного штаму зафіксували у Херсонській області / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат цього штаму.

Про це сказав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич. Facebook.

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"Інформую співтовариство Херсонської області про принципово новий етап розвитку пандемії COVID-19 на території області", – написав Ромаскевич.

За результатами секвенування в області виявлено циркуляцію штаму "Омікрон".

"З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат на цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, а й про те, що він став домінуючим", – написав Ромаскевич.

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Коли "Омікрон" витіснить "Дельту"

Незабаром штам "Омікрон" витіснить "Дельту", що раніше переважала. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Санлікар зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон" незабаром витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", – заявив Кузін.

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