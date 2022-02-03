"Омікрон" дістався ще однієї області – де вирує небезпечний штам

На Херсонщині виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат цього штаму.
Про це сказав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич. Facebook.
"Інформую співтовариство Херсонської області про принципово новий етап розвитку пандемії COVID-19 на території області", – написав Ромаскевич.
Далі по темі
За результатами секвенування в області виявлено циркуляцію штаму "Омікрон".
"З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат на цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, а й про те, що він став домінуючим", – написав Ромаскевич.
Коли "Омікрон" витіснить "Дельту"
Незабаром штам "Омікрон" витіснить "Дельту", що раніше переважала. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Санлікар зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності припадуть на середину лютого.
"Омікрон" незабаром витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", – заявив Кузін.
Читайте також:
- COVID-19 лікуватимуть "Молнупіравіром". Коли пігулки з'являться в Україні.
- В Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації від COVID-19 – що сталося.
- Спалах "Омікрону" в Україні. Яка вакцина захистить від штаму найкраще.
- Що робити, якщо відмовили у вакцинації проти COVID-19 – поради МОЗ.