Відлякують росіян? Під Черкасами закликали масово вивісити українські прапори

Також на своїх автомобілях попросили закріпити національні символіку та національно-патріотичні гасла

Українців закликають вивішувати прапори. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада міста Кам'янка Черкаської області закликала місцевих жителів на своїх приватних будинках закріпити державні прапори.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Кам'янки.

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"Шановні мешканці громади, просимо вас на своїх приватних будинках закріпити державні прапори. А також на своїх приватних автомобілях закріпити національні символіку та національно-патріотичні гасла", – заявили у міськраді.

Таке нововведення вигадали з метою консолідації українського народу для захисту української державності та організації інформаційного опору російської агресії.

Реакція Мережі

Користувачі Мережі неоднозначно відреагували на таке прохання влади:

"Немає слів"

"Програму тероборони прийміть та передбачте за нею кошти. Патріотичніше і ефективніше буде. В громадах уже комплектація йде, ви лише прапори вивішуєте"

Через загрозу вторгнення РФ. У Харкові пройшов Марш єдності

У Харкові у суботу, 5 лютого, пройшов Марш єдності. Захід відбувся на вулиці Сумській.

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Через загрозу вторгнення Росії в Україну громадські організації Харкова вирішили об'єднатися та показати, чиє місто.

"Марш цей не політичний, дозволено лише прапори України. Я думаю, нам вдасться показати, що Харків — це Україна, що харків'яни всі з прапорами України, і жодної іншої історії, яку нам хочуть нав'язати", — зазначив голова громадської ради при Харківській. облдержадміністрації Костянтин Немічев.

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