Ожесточенные бои в Сумах: как выглядит город сейчас (видео)

В городе Сумы снова возобновились бои, российские военные обстреливают жилые дома

Оккупанты повредили многоэтажку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах до сих пор продолжаются артобстрелы. На улице Белопольская выбитые стекла в квартирах и воронка от снаряда на улице.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Местные жители показали последствия обстрела в Сумах.

"4 снаряда рвануло возле дома. Повыбивало все стекла на первых этажах, стеклопакеты побитые все. В моей квартире все стекла выбиты. Выше на этажах без стекла. Плюс воронка возле дома и побита лавочка", – рассказал очевидец.

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В Сумах возобновились бои, технику и военного РФ взяли в плен

В Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.

По данным Сумской военной администрации, военный РФ задержан на выезде из Сум. В нашем распоряжении видео от местной гражданско-военной администрации.