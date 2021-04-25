Пасажир BlaBlaCar зник дорогою з Рівного до Києва

Востаннє хлопець написав, що знаходиться в районі Житомира, після цього перестав виходити на зв'язок

По дорозі до Києва зник 23-річний рівнянин Михайло Молдаванов, який скористався 23 квітня сервісом для попутників BlaBlaCar.

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Про це з посиланням на місцеві спільноти передають "Рівненські новини".

Михайло Молдованов виїхав з Рівного в п'ятницю близько 17:30, а вже через дві години перестав виходити на зв'язок.

Зазначається, що востаннє хлопець був у мережі о 19:30 вечора і написав, що знаходиться біля Житомира – після цього з ним зв'язатися вже не змогли.

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Про водія або автомобіль, на якому їхав хлопець поки нічого не відомо.

Як виглядає зниклий

Згідно з інформацією в мережі, зріст Михайла 175 см. У день зникнення він був одягнений в чорні штани, бордовий гольф, чорне пальто. З собою мав великий чорний рюкзак.

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У місцевій спільноті розмістили фотографію, на якій, як пишуть, зниклий одягнений, як у день виїзду.

Рідні Михайло Молдованова просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження їхнього сина, телефонувати за номером (097) 996 8831.

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Нагадаємо, минулого літа дорогою з Києва до Дніпра зник 39-річний голова громадської організації"Дім милосердя Київ".

Ми також писали, що дорогою з Одеси до Черкас жінка, яка стала пасажиркою завдяки сервісу BlaBlaCar, була згвалтована водієм.

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