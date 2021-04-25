Пассажир BlaBlaCar исчез по дороге из Ровно в Киев

Последний раз парень написал, что находится в районе Житомира, после этого он перестал выходить на связь

По дороге в Киев исчез 23-летний житель Ровно Михаил Молдаванов, который воспользовался 23 апреля сервисом для попутчиков BlaBlaCar.

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Об этом со ссылкой на местные сообщества передают "Рівненські новини".

Михаил Молдованов выехал из Ровно в пятницу около в 17:30, а уже через два часа перестал выходить на связь.

Отмечается, что последний раз парень был в сети в 19:30 вечера и написал, что находится около Житомира – после этого с ним связаться уже не смогли.

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О водителе или автомобиле, на котором ехал парень пока ничего не известно.

Как выглядит пропавший

Согласно информации в сети, рост Михаила 175 см. В день исчезновения он был одет в Черные брюки, бордовый гольф, черное пальто. С собой имел большой черный рюкзак.

В местном сообществе разместили фотографию, на котором, как пишут, пропавший одет, как в день выезда.

Родные Михаил Молдованова просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении их сына, звонить по телефону (097) 996 8831.

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Напомним, прошлым летом по дороге из Киева в Днепр пропал 39-летний глава общественной организации "Дом милосердия Киев".

Мы также писали, что по дороге из Одессы в Черкассы женщина, которая стала пассажиркой благодаря сервису BlaBlaCar, была изнасилована водителем.

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