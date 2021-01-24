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Перерізали горло і викинули: під Черніговом познущалися над собакою

24 січня, 11:23

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Стан тварини – критичне

У місті Бахмач Чернігівської області невідомі розстріляли з рушниці собаку, після чого перерізали їй горло і викинули.

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Про це повідомляє в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"Мисливці" Чернігівщини, Бахмач, познущалися над невеликою собакою: розстріляли її з рушниці і перерізавши горло, викинули. Однак, вона не померла відразу. Місцеві спробували допомогти але стало ясно що травми дуже важкі. Вночі собака командою порятунку тварин була перевезена до Києва в АлденВет на Ахматової ", – йдеться в повідомленні.

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Стан постраждалої собаки критичне, прогноз медиків дуже поганий. У тварини температура майже 42, йому не можна давати наркоз, розрізана трахея, дріб в спинномозковому каналі і черевної порожнини, перитоніт.

Незважаючи на це медики оперують собаку, але ймовірність чуда вкрай мала. Кілька смертельних травм.

"Чекаємо новини. Спасибі всім хто допомагає таким тваринам. Ми будемо вдячні за інфо про мисливців Чернігівщини, можна навіть з'їздити до них на тренування, поділимося досвідом", – йдеться в повідомленні.

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Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, в Росії маленький тер'єр ціною свого життя врятував хлопчика від нападу вовка.

Як повідомляли раніше в болівійському місті Ель-Альто водій таксі разом зі своєю собакою цілими днями возять клієнтів.

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собака мисливці тварина Чернігівська область
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