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Перерезали горло и выбросили: под Черниговом поиздевались над собакой

24 января, 11:23

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Состояние животного – критическое

В городе Бахмач Черниговской области неизвестные расстреляли из ружья собаку, после чего перерезали ей горло и выбросили.

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Об этом сообщает в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Охотники" Черниговщины, Бахмач, поиздевались над небольшой собакой: расстреляли ее из ружья и перерезав горло, выбросили. Однако, она не умерла сразу. Местные попытались помочь но стало ясно что травмы слишком тяжелые. Ночью собака командой спасения животных была перевезена в Киев в АлденВет на Ахматовой", – говорится в сообщении.

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Состояние пострадавшей собаки критическое, прогноз медиков очень плохой. У животного температура почти 42, ему нельзя давать наркоз, разрезана трахея, дробь в спинномозговом канале и брюшной полости, перитонит.

Несмотря на это медики оперируют собаку, но вероятность чуда крайне мала. Несколько смертельных травм.

"Ждем новости. Спасибо всем кто помогает таким животным. Мы будем благодарны за инфо об охотниках черниговщины, можно даже съездить к ним на тренировку, поделимся опытом", – говорится в сообщении.

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Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в России маленький терьер ценой своей жизни спас мальчика от нападения волка.

Как сообщали ранее в боливийском городе Эль-Альто водитель такси вместе со своей собакой целыми днями возят клиентов.

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собака охотники животное Черниговская область
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