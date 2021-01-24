Перерезали горло и выбросили: под Черниговом поиздевались над собакой

В городе Бахмач Черниговской области неизвестные расстреляли из ружья собаку, после чего перерезали ей горло и выбросили.

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Об этом сообщает в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Охотники" Черниговщины, Бахмач, поиздевались над небольшой собакой: расстреляли ее из ружья и перерезав горло, выбросили. Однако, она не умерла сразу. Местные попытались помочь но стало ясно что травмы слишком тяжелые. Ночью собака командой спасения животных была перевезена в Киев в АлденВет на Ахматовой", – говорится в сообщении.

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Состояние пострадавшей собаки критическое, прогноз медиков очень плохой. У животного температура почти 42, ему нельзя давать наркоз, разрезана трахея, дробь в спинномозговом канале и брюшной полости, перитонит.

Несмотря на это медики оперируют собаку, но вероятность чуда крайне мала. Несколько смертельных травм.

"Ждем новости. Спасибо всем кто помогает таким животным. Мы будем благодарны за инфо об охотниках черниговщины, можно даже съездить к ним на тренировку, поделимся опытом", – говорится в сообщении.

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Фото: dtp.kiev.ua

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