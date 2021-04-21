Переставили паркан і зрубали дерева: в Херсоні позбавили землі легендарного льотчика-ліквідатора

Новий сусід за потурання поліції нахабно і цинічно вторгся на ділянку ветерана і управи на нього поки немає

У ліквідатора аварії на ЧАЕС, легендарного льотчика Бориса Нестерова сусіди відібрали землю на дачі, де останнім часом він і проживає. Без попередження, домовленостей та рішень суду на ділянці зламали старий паркан, зрубали дерева і встановили свою межу.

Що відбувається та чому поліція не захистила чоловіка, з’ясовувала Анжела Слободян для новин "Сьогодні".

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Борису Олександровичу – вісімдесят п'ять. Він генерал-майор авіації, ліквідатор аварії на ЧАЕС. Один із тих, хто потрапив до Чорнобилької атомної станції одразу після вибуху, особисто здійснив більш як пів сотні бойових вильотів над зруйнованим четвертим реактором. Опроміненний і хворобу компенсує чистим повітрям на дачі.

Якось Борис Нестеров повернувся додому – а в його городі сусіди лагодять паркан: виламали огорожу та вдерлися на півтора метра ділянки без попередження.

"Тут уже во всю бетонируется, забивается. Как это так? Вот эта слива, виноград по всей территории, крыжовник все это ушло", – розповідає Нестеров.

Поліція мовчить

Паркан сусід приладнав до стіни будинку. Та навіть поліція не зупинила свавілля.

"Приехал следователь, написал, потом они ему вынесли кофе и эти так называемые потерпевшие с ним кофе попили, внаглую, ничего не замечая, варят, приваривают. К вечеру и сетку поставили", – жаліється льотчик

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Поліція вимогу зафіксувала, а далі – нічого.

Юристів дивує така позиція поліції, адже правоохоронці мали б припинити вторгення на чужу ділянку.

"Вирішується або в добровільному порядку, або якщо особи не доходять певного консенсусу вирішення це в судовому порядку. Неможливо нагло та цинічно примусово міняти межу, не узгодивши попередньо домовленості", – каже юрист Олексій Слабченко.

Відео: Сьогодні

Злий намір чи помилка?

Однак про спокій Нестеров забув з появою нового господаря сусідньої ділянки, який почав розширювати свою територію на власний розсуд.

"Все эти размеры никак не изменялись за это время. На данный момент с перенесением забора нашего соседа наш участок уменьшился по всей длине примерно на полтора метра", – розповідає дочка ліквідатора Ольга Васильєва.

У публічній кадастровій карті є підписи Нестерова та сусіда – колишнього господаря – з узгодженими смугами поділу. Тож, за законом, новий власник встановлювати своїх меж не мав права. Родина Нестерова вже викликала землеміра, який підрахував, що їхня територія таки зменшилася.

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Із журналістами власник сусідньої ділянки спілкуватися не захотів. Однак у базі геокадастру увесь кооператив посунений у координатах на півтора метра.

Тобто сусіди скористалися цією помилкою на свою користь, а потім – принцип доміно. Пан Нестеров має залізти на територію до сусіда, а той – до наступного дачника. Та от сусід Бориса Олександровича ліворуч землю відібрав, а праворуч сусідові не віддав.

"Ті люди за рахунок наглості забрали півтори метри у чужих людей і своїх не віддали", – обурений Валерій Гурський, голова херсонського осередку ГО "Афганці Чорнобиля".

Хто допоможе льотчику-ліквідатору

Зазначену похибку можна й зараз усунути. Разом із журналістами допомагають відновити справедливість ветеранові і чорнобильці.

Зі слів, Гурського, потрібно 350 тисяч гривень, щоб переробити проєкт (а хто їх має заплатити?) люди які там живуть

Є ще два варіанти. Або сусіди домовляються, або йдуть до суду. Борис Нестеров каже, що йому залишили останній варіант.

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Як стало відомо, саме Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру "Херсонгеоінформ" надало дані Геокадастру з помилкою. Як це сталося, зараз з'ясовують адвокати. Поліція здійснює перевірку.

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