Переставили забор и срубили деревья: в Херсоне отобрали землю у легендарного летчика-ликвидатора

Новый сосед при попустительстве полиции нагло и цинично вторгся на участок ветерана и управы на него пока нет

У ликвидатора аварии на ЧАЭС, легендарного летчика Бориса Нестерова соседи отобрали землю на даче, где в последнее время он проживает. Без предупреждения, договоренностей и решений суда на участке сломали старый забор, срубили деревья и установили свою границу.

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Что происходит и почему полиция не защитила мужчину, выясняла Анжела Слободян для новостей "Сегодня".

Борису Александровичу – восемьдесят пять. Он генерал-майор авиации, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Один из тех, кто попал на Чернобыльскую атомную станцию сразу после взрыва, лично совершил более полсотни боевых вылетов над разрушенным четвертым реактором. Облучение и болезнь компенсирует чистым воздухом на даче.

Как-то Борис Нестеров вернулся домой – а в его огороде соседи ставят забор: выломали ограждение и ворвались на полтора метра участка без предупреждения.

"Тут уже во всю бетонируется, забивается. Как это так? Вот эта слива, виноград по всей территории, крыжовник – все это ушло", – рассказывает Нестеров.

Полиция молчит

Забор сосед приладил к стене дома. И даже полиция не остановила произвол.

"Приехал следователь, написал, потом они ему вынесли кофе и эти так называемые потерпевшие с ним кофе попили. Внаглую, ничего не замечая, варят, приваривают. К вечеру и сетку поставили", – жалуется летчик.

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Полиция требование зафиксировала, а дальше – ничего.

Юристов удивляет такая позиция полиции, ведь правоохранители должны прекратить вторжение на чужой участок.

"Решается или в добровольном порядке, или если лица не приходят к определенному консенсусу решается это в судебном порядке. Невозможно нагло и цинично принудительно менять границы, не согласовав предварительно договоренности", – говорит юрист Алексей Слабченко.

Видео: Сегодня

Злой умысел или ошибка?

Однако о покое Нестеров забыл с появлением нового хозяина соседнего участка, который начал расширять свою территорию по своему усмотрению.

"Все эти размеры никак не изменялись за это время. На данный момент с перенесением забора нашего соседа наш участок уменьшился по всей длине примерно на полтора метра", – рассказала дочь ликвидатора Ольга Васильева.

В публичной кадастровой карте есть подписи Нестерова и соседа – бывшего хозяина – с согласованными полосами разделения. Поэтому, по закону, новый владелец устанавливать свои границы не имел права. Семья Нестерова уже вызвала землемера, который подсчитал, что их территория таки уменьшилась.

С журналистами владелец соседнего участка общаться не захотел. Однако в базе Геокадастр весь кооператив подвинутых в координатах на полтора метра.

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То есть соседи воспользовались этой ошибкой в ​​свою пользу, а затем – принцип домино. Господин Нестеров должен залезть на территорию к соседу, а тот – к следующему дачника. Но вот сосед Бориса Александровича слева землю отобрал, а справа соседу не отдал.

"Те люди за счет наглости забрали полтора метра у чужих людей и своих не отдали", – возмущен Валерий Гурский, председатель херсонского отделения ОО "Афганцы Чернобыля".

Кто поможет летчику-ликвидатору

Указанную погрешность можно и сейчас устранить. Вместе с журналистами помогают восстановить справедливость ветерану и чернобыльцы.

По словам, Гурского, нужно 350 тыс. гривен, чтобы переделать проект (а кто их должен заплатить?) Люди которые там живут

Есть еще два варианта. Или соседи договариваются, или идут в суд. Борис Нестеров говорит, что ему оставили последний вариант.

Как стало известно, именно Государственное предприятие геодезии, картографии и кадастра "Херсонгеоинформ" предоставило данные Геокадастр с ошибкой. Как это произошло, сейчас выясняют адвокаты. Полиция таки проводит проверку.

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