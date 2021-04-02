Піщаний кар'єр навпроти могили Шевченка. У Каневі спалахнув скандал через плани громади

Навпроти могили Шевченка у Каневі планують видобувати пісок. Задля цього міняють цільове призначення понад двадцяти гектарів землі із сільськогосподарського – на промислове, йдеться в ексклюзивному матеріалі "Сьогодні".

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У Шевченківському заповіднику ситуацією неабияк занепокоєні.

"Вся деревна рослинність і чагарникова рослинність буде знесена звідси, аби видобувати в промислових масштабах великі об’єми піску. Відвідувачі бачитимуть тут ось таку жовту пляму – кар’єр", – каже провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника "Тарасова Гора" Микола Чорний.

Земля належить Ліплявській громаді. Пісок тут намили ще в сімдесятих роках минулого століття, коли будували Канівську ГЕС. І багато років його безбожно розкрадали, скаржаться в ОТГ. Якщо приватна компанія, яка нині орендує цю територію, почне видобувати пісок офіційно, громада отримуватиме понад пів мільйона гривень на рік.

"Ми на самозабезпеченні. Громада повинна заробляти гроші, щоб утримувати і школи, і дитячі садки, і лікарні", – зазначає начальник відділу земельних відносин Ліплявської сільської ради Володимир Миненко.

Відео: Сьогодні

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Щоправда, перш ніж розробляти кар'єр, слід змінити цільове призначення ділянки: із сільськогосподарського – на промислове. Керівництво громади такі зміни вже ініціювало. А обласне архітектурне бюро виготовило детальний план розроблення. Головний архітектор проєкту запевнив "Сьогодні": врахували інтереси всіх.

"Ми провели детальний аналіз цієї території. Там витримана прибережна захисна смуга 100 метрів від водосховища. Земельна ділянка підготовлена таким чином, що вона вже тепер не заходить в охоронну зону заповідника", – запевняє головний архітектор проєкту Іван Коляда.

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Цей план ще мають затвердити на містобудівній раді в обладміністрації. Потім – громадські слухання. Працівники заповідника сподіваються, що їх теж покличуть. І вони зможуть переконати депутатів Ліплявської громади не спотворювати шевченкових обріїв.

Жодних звернень на будівництво піщаного кар’єру не отримували у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. І, відповідно, не надавали дозволів.

Як з’ясувалося, державна служба геології та надр навіть заяву на отримання спецдозволу не отримувала. Тож видобувати пісок на цій території будь-яка компанія не має права.

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Відео: Сьогодні

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