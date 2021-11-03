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Платил деньги за обнаженные фото: в Черкассах педофил развращал мальчика

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 13:31
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Преступник воспользовался тем, что ребенок был из малообеспеченной семьи
В Черкассах мужчина развращал мальчика. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкассах мужчина развращал мальчика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах перед судом предстанет 41-летний мужчина, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи. Злоумышленник уговорил ребенка за деньги делать и отправлять ему порнографические фотографии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

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Детали ЧП

Как стало известно, мужчина зарегистрировался в Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним мальчиком.

Преступник узнал, что ребенок из малообеспеченной семьи, поэтому воспользовался этим. Он уговорил мальчика за деньги делать и отправлять ему порнографические фотографии.

Фотографии с детской порнографией злоумышленник хранил на собственном мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.

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Что грозит злоумышленнику?

Преступника обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 156 УК Украины), умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ее приобретения и хранения без цели сбыта ч. 1 ст.301-1 УК Украины).

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

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Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

  • страх или стыд;
  • недоверие родителей к словам ребенка;
  • страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
  • зависимость семьи от педофила.

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3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

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