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Побило квіти і овочі. У Кіровоградській області потужний град йшов 40 хвилин (відео)

11 червня 2021 14:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода наробила чимало лиха в Кіровоградській області – місцеві жителі скаржаться на зіпсований урожай

У декількох населених пунктах Кіровоградської області випав град розміром з горох. Крижаними кулями сипав більше 40 хвилин.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина.

Місцеві жителі скаржаться, що на городах усе понівечене. Ні помідорів, ні буряка не залишилося. Затопило поля. Чи вдасться врятувати посіви, з'ясовуватимуть фермери вже сьогодні.

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На щастя, будинки в селі вціліли.

Нагадаємо, раніше негода накрила Харків. Місцеві жителі пишуть, що град був настільки сильним, що в будинках тряслися вікна.

Також сайт "Сьогодні", традиційно порівнявши три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні.

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