Під Херсоном 6-річна дівчинка влаштувала пожежу: постраждали троє немовлят і бабуся

Медики надали їм першу допомогу. Вогонь ліквідували сусіди до приїзду рятувальників

У селі Херсонської області сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Софіївка Херсонської області 6-річна дівчинка грала сірниками і ледь не спалила будинок, в якому знаходилися троє немовлят і бабуся.

Про це повідомив голова Станіславської сільської територіальної громади Іван Самойленко на своїй сторінці в Facebook.

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Деталі НП

Як стало відомо, 6-річна дівчинка грала сірниками і підпалила суху траву. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сарай і знищив його. У цей момент полум'я наблизилося до житлового будинку, в якому знаходилися троє немовлят і жінка похилого віку.

Пожежа в Херсонській області. Фото: Facebook Іван Самойленко

Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників

Як виявилося, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників за допомогою сусідів. У будинку згоріла тільки віконна рама.

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Місце НП. Фото: Facebook Іван Самойленко

На місце приїжджали медики і рятувальники. Фото: Facebook Іван Самойленко

Медики надали допомогу

На місце НП приїхали медики, які надали першу допомогу новонародженим дітям і жінці похилого віку.

Зазначається, що пожежа сталася в будинку багатодітної сім'ї, яка виховує шістьох дітей. Матері та її співмешканця на момент пожежі не було – вони пішли в магазин.

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На місці працювали рятувальники і поліція. Фото: Facebook Іван Самойленко

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 людей загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.

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