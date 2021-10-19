Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Під Херсоном 6-річна дівчинка влаштувала пожежу: постраждали троє немовлят і бабуся

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 14:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Медики надали їм першу допомогу. Вогонь ліквідували сусіди до приїзду рятувальників
У селі Херсонської області сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Херсонської області сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Софіївка Херсонської області 6-річна дівчинка грала сірниками і ледь не спалила будинок, в якому знаходилися троє немовлят і бабуся.

Про це повідомив голова Станіславської сільської територіальної громади Іван Самойленко на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Деталі НП

Як стало відомо, 6-річна дівчинка грала сірниками і підпалила суху траву. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сарай і знищив його. У цей момент полум'я наблизилося до житлового будинку, в якому знаходилися троє немовлят і жінка похилого віку.

Пожежа в Херсонській області. Фото: Facebook Іван Самойленко
Пожежа в Херсонській області. Фото: Facebook Іван Самойленко

Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників

Як виявилося, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників за допомогою сусідів. У будинку згоріла тільки віконна рама.

Реклама

Місце НП. Фото: Facebook Іван Самойленко
Місце НП. Фото: Facebook Іван Самойленко

На місце приїжджали медики і рятувальники. Фото: Facebook Іван Самойленко
На місце приїжджали медики і рятувальники. Фото: Facebook Іван Самойленко

Медики надали допомогу

На місце НП приїхали медики, які надали першу допомогу новонародженим дітям і жінці похилого віку.

Зазначається, що пожежа сталася в будинку багатодітної сім'ї, яка виховує шістьох дітей. Матері та її співмешканця на момент пожежі не було – вони пішли в магазин.

Реклама

На місці працювали рятувальники і поліція. Фото: Facebook Іван Самойленко
На місці працювали рятувальники і поліція. Фото: Facebook Іван Самойленко

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 людей загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Вакцинація
Станом на 18 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 573 564
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 065 760
Всього введених доз 14 639 324
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти