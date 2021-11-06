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Під Миколаєвом у жорсткій ДТП загинули діти: ще трьох госпіталізували (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 11:26
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На місці НП працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти
Під Миколаєвом сталася страшна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Миколаєвом сталася страшна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 6 листопада, на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє осіб, ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Миколаївській області.

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Деталі ДТП

Близько другої години ночі 6 листопада під Миколаєвом зіткнулися два легковики Chevrolet Lacetti і ВАЗ-2101. Унаслідок цього ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.

Загиблі та постраждалі в ДТП

У салоні авто знаходилася сім'я із семи осіб: 33-річний водій та двоє дітей у віці п'яти та трьох років загинули одразу на місці.

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Крім того, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти та шести років отримали тілесні ушкодження різних ступенів важкості та були госпіталізовані.

37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався.

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Що кажуть у поліції?

На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти. Тепер вони з'ясовуватимуть усі обставини аварії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили загибель кількох осіб".

Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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