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Під Полтавою співробітники "Укргазвидобування" вкрали скрапленого газу на 4 мільйони (фото)

1 травня, 14:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Схему розкрадання викрили в Управлінні з переробки газу та газового конденсату скрапленого газу в Полтавській області

У Полтавській області СБУ спільно зі службою безпеки НАК "Нафтогаз України" викрили схему розкрадання співробітниками Управління з переробки газу та газового конденсату скрапленого газу, яке входить в "Укргазвидобування". Вони крали по 4-6 тонн палива при кожному відвантаженню.

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Про це повідомляє прес-служба.

"В минулому році співробітники служби безпеки "Нафтогазу" виявили факти неодноразових крадіжок нафтопродуктів при їх відвантаження покупцям. Протягом декількох місяців відбувався збір доказової бази і визначення кола причетних до злочину осіб", – повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Служба безпеки передала всі зібрані матеріали в правоохоронні органи. За даними слідства, посадові особи підробляли документацію і відвантажували в ємності покупців на 4-6 тонн більше скрапленого газу, ніж було придбано. За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

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На даному етапі триває досудове розслідування. Всім причетним повідомлять про підозру по ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що "Укргазвидобування" є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України".

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Раніше ми повідомляли, що після рішення Кабміну звільнити главу правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, вся наглядова рада компанії також добровільно йде у відставку. Її повноваження закінчаться через два тижні.

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