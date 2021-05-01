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Под Полтавой сотрудники "Укргаздобычи" украли сжиженного газа на 4 миллиона (фото)

1 мая, 14:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

Схему хищения разоблачили в Управлении по переработке газа и газового конденсата сжиженного газа в Полтавской области

В Полтавской области СБУ совместно со службой безопасности НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили схему хищения сотрудниками Управления по переработке газа и газового конденсата сжиженного газа, которое входит в "Укргаздобычу". Они воровали по 4-6 тонн топлива при каждой отгрузке.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"В прошлом году сотрудники службы безопасности "Нафтогаза" обнаружили факты неоднократных краж нефтепродуктов при их отгрузке покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательной базы и определение круга причастных к преступлению лиц", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Служба безопасности передала все собранные материалы в правоохранительные органы. По данным следствия, должностные лица подделывали документацию и отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше сжиженного газа, чем было приобретено. По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем 4 млн грн.

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На данном этапе продолжается Досудебное расследование. Всем причастным сообщат о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что "Укргаздобыча" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

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Ранее мы сообщали, что после решения Кабмина уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, весь наблюдательный совет компании также добровольно уходит в отставку. Его полномочия истекут через две недели.

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