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Під завалами шукають жертви. У Житомирі після авіаудару загинули троє дорослих та дитина

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 01:00
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У Житомирі кілька бомб російських окупантів потрапили до цивільних будинків – під завалами шукають загиблих
У Житомирі розбирають завали після авіаудару
У Житомирі розбирають завали після авіаудару / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС та радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Фото ДСНС

За даними прес-служби, у трьох із десяти будинків після авіаудару почалася пожежа, пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків, мабуть, перебувають люди.

Фото ДСНС

Наразі на місці працюють 95 рятувальників та 14 од. техніки ДСНС.

За даними Геращенка, станом на 00:25 було четверо жертв, у тому числі дитина.

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Фото ДСНС

"Ракетники або льотчики схибили і потрапили не по військовій базі, а по житлових будинках – приватному сектору", – уточнив він.

Як відомо, удару було завдано крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі. Але, як завжди, дісталося мирному населенню.

Ситуація у Житомирі

Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.

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Військовий час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому по мародерам можна відкривати вогонь .

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