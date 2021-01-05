Під Житомиром п'яний водій збив підлітків, один загинув (фото)

У смт Білокоровичі Житомирської області автомобіль збив двох дітей, внаслідок чого 10-річний хлопчик загинув, а 15-річний підліток потрапив до лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 4 січня близько 22:20 на вулиці Гагаріна. Водій Fiat Doblo Maxi, рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту, у темряві на неосвітленій ділянці дороги наїхав на підлітків.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопець, житель смт Білокоровичі, від отриманих травм помер на місці події. Ще один підліток, 15-річний місцевий житель, госпіталізований з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги.

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Водій, 31-річний житель села Лопатичі, був доставлений до медичної установи для освідування на вживання алкоголю. У нього відібрані зразки крові. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані сп’яніння.

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На цей момент він затриманий і дає свідчення. Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині машина з'їхала в кювет і врізалася в дерево. Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля загинули на місці.

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Також нагадаємо, у Кам'янському водій на смерть збив пішохода і втік.

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