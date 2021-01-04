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У Кам'янському водій на смерть збив пішохода і втік (фото)

4 січня, 13:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Після ДТП підозрюваний кинув автомобіль і пішов додому

У Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали водія, який збив пішохода і зник з місця події. Внаслідок ДТП 52-річний чоловік отримав смертельну травму і загинув на місці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 3 січня о 16:50 на вулиці Ювілейній. 27-річний водій автомобіля "ВАЗ 2109" на пішохідному переході скоїв наїзд на місцевого жителя, після чого, не зупиняючись, втік з місця злочину.

Зловмисника затримали поліцейські групи реагування патрульної поліції. Як виявилося, він кинув автомобіль за декілька кварталів від місця злочину і пішов додому.

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Затриманого доставили до відділення. Йому збираються вручити підозру за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Чоловікові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою водій заховав збитого велосипедиста в багажник і вирішив сховатися.

Також нагадаємо, у Києві водій легковика побив на дорозі велосипедиста через зауваження.

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ДТП жертва поліція пішохідний перехід Дніпропетровська область Кам'янське
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