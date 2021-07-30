Поїхали на море і безслідно зникли. У Вінницькій області розшукують сім’ю з дитиною

Зникла сім’я з Вінниці та їхній автомобіль / колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області другу добу розшукують цілу родину – жінку з чоловіком та їхнього малюка, які разом з автівкою зникли на Житомирській трасі.

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Де востаннє бачили авто та що кажуть друзі зниклих, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Зникла сім’я / Фото: Нацполиция

Востаннє камери спостереження зафіксували машину сім’ї на Житомирській трасі. Відомо, що 48-річна Оксана та 34-річний Володимир нібито виїхали на море із чотирирічним сином Микитою. Та за кілька годин – усі троє разом з автомобілем безслідно зникли.

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Про те що не може зв’язатися з матір’ю повідомила старша донька зниклої.

"За цим фактом відкрите кримінальне провадження, за ст. 155, з позначкою "безвісти зниклий" і почали оперативні заходи зі встановлення їхнього місцезнаходження. Донька повідомила, що сім’я мала намір поїхати на море в Одеську область на відпочинок", – розповіла речниця управління поліції у Вінницькій області Анна Олійник.

Сім’я виїхала з Вінниці на чорному BMW із литовськими номерами. Друзі не на камеру нам розповіли, що у ніч зникнення вони ще були у Viber. Тепер заблоковані навіть сторінки у соцмережах.

Автівка зниклої родини (з камери на трасі) / Фото: Нацполиция

Сусіди про зниклу родину відгукуються добре.

"Будинок будують, забор поставили, все гарно поробили, ну не могли ж вони просто пропасти, вкласти сюди гроші і просто пропасти, може щось і сталося", – каже сусідка Тетяна Волковецька.

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"Сьогодні" поспілкувалися і з друзями зниклої родини. Не на камеру деякі з них пов’язують зникнення із діяльністю Володимира. Він вже 10 років займається обміном валют.

Одні вважають, що міг мати при собі велику суму грошей. Інші – родина залізла у борги і не зникла, а переховується.

Останні здогади підтверджують і в поліції.

"Це одна з ключових версій зникнення, що родина має великі боргові зобовязання і щоб не платити можуть переховуватися", – повідомила речниця поліції Вінницької області.

Правоохоронці кажуть, що мають й інші версії, але які саме – поки не розкривають.

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Нагадаємо, у Полтаві розшукують 42-річну жінку, яка через кілька хвилин після того, як вийшла з роботи, сіла в автомобіль і більше її ніхто не бачив.