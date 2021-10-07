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Погодні гойдалки: чого чекати українцям до кінця тижня – прогноз

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 09:32
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Опадів не передбачається, але в деяких регіонах температура повітря опуститься
Погода в Україні до кінця робочого тижня. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні до кінця робочого тижня. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 7 і 8 жовтня очікується прохолодна погода, а особливо в центральній частині, на півночі і сході. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 7 жовтня

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозують 13-15 градусів тепла. У Чернігівській і Сумській областях синоптики очікують 11-13 градусів.

У центральних областях температура повітря знизиться до 12-14 градусів тепла. У східній частині очікується 11-13 градусів.

До того ж уночі в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі прогнозують заморозки 0-5 градусів.

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У Києві термометри покажуть 11-13 градусів тепла. Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода на 7 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 7 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Погода на 8 жовтня

У п'ятницю прогнозується переважно хмарна погода. Опадів не буде, а швидкість вітру від 5 до 10 м/с. Денна температура повітря складе 11-13 градусів, а вночі – 1-3 градуси тепла.

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У Києві день пройде також без опадів. Синоптики прогнозують вдень 11-13 градусів тепла, а вночі температура повітря складе 1-3 градуси.

Погода на 8 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 8 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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