Показував статевий орган. В Умані пенсіонер чіплявся до дівчаток (відео)

Підлітки зняли на відео розмову, в якій літній чоловік говорить про домагання

Правоохоронці встановили чоловіка, який чіплявся до дівчат / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Умань на Черкащині пенсіонер пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс на вулиці. Дівчатка зняли діалог із дідусем на відео.

Про це пише пресслужба поліції.

Реклама

Подробиці інциденту

Дві дівчинки гуляли у дворі будинку на вулиці Аркаса, коли до них підійшов чоловік похилого віку. Одна з дівчаток зняла розмову з ним на відео.

Дідусь запропонував дівчатам відійти убік. Свої дії чоловік супроводжував розпусними розмовами у бік неповнолітніх. Дівчатка не захотіли з ним нікуди йти, тож чоловік почав оголюватися на місці.

"Застебніть ширинку, вам холодно", – сказала одна з дівчат.

Реклама

Після цього школярки втекли від пенсіонера.

Із заявою до поліції ніхто не звертався. Поліцейські виявили відео в одній із уманських інтернет-спільнот.

Реакція поліції

Правоохоронці встановили чоловіка, який чіплявся до неповнолітніх уманчанок, та перевіряють його дії. Ним виявився 65-річний мешканець міста. Поки що його доставлено до підрозділу поліції для надання пояснень за фактом.

Реклама

Наразі відомості внесені до Єдиного обліку та розпочато перевірку.

У Запоріжжі викладач домагався студенток

Викладача Запорізького електротехнічного коледжу звинувачують у тому, що він домагається своїх студенток. Одна із дівчат записала на відео розмову з викладачем.

Відповідна інформація з відео була оприлюднена 15 січня.

У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито довго досягає своїх студенток. За словами студентів, керівництво навчального закладу "покриває" чоловіка.

Раніше скарг до поліції з цього приводу не надходило.

Раніше ми писали: