Показывал половой орган. В Умани пенсионер цеплялся к девочкам (видео)

Подростки сняли на видео разговор, в котором пожилой мужчина говорит о домогательствах

Правоохранители установили мужчину, который приставал к девушкам / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Умань Черкасской области пенсионер предлагал несовершеннолетним девушкам оральный секс на улице. Девочки сняли диалог с дедушкой на видео.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности инцидента

Две девочки гуляли во дворе дома на улице Аркаса, когда к ним подошел пожилой мужчина. Одна из девочек сняла разговор с ним на видео.

Дедушка предложил девушкам отойти в сторону. Свои действия мужчина сопровождал развратными разговорами в сторону несовершеннолетних. Девочки не захотели с ним никуда идти, так что мужчина начал обнажаться на месте.

"Застегните ширинку, вам холодно", — сказала одна из девушек.

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После этого школьницы сбежали от пенсионера.

С заявлением в полицию никто не обращался. Полицейские обнаружили видео в одном из уманских интернет-сообществ.

Реакция полиции

Правоохранители установили мужчину, который приставал к несовершеннолетним уманчанкам и проверяют его действия. Им оказался 65-летний житель города. Пока он доставлен в подразделение полиции для предоставления объяснений по факту.

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В настоящее время сведения внесены в Единый учет и начата проверка.

В Запорожье преподаватель домогался студенток

Преподавателя Запорожского электротехнического колледжа обвиняют в том, что он домогается своих студенток. Одна из девушек записала на видео разговор с преподавателем.

Соответствующая информация с видео была обнародована 15 января.

В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" мужчину.

Ранее жалоб в полицию на этот счет не поступало.

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