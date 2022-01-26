Показывал половой орган. В Умани пенсионер цеплялся к девочкам (видео)

В городе Умань Черкасской области пенсионер предлагал несовершеннолетним девушкам оральный секс на улице. Девочки сняли диалог с дедушкой на видео.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Подробности инцидента
Две девочки гуляли во дворе дома на улице Аркаса, когда к ним подошел пожилой мужчина. Одна из девочек сняла разговор с ним на видео.
Далее по теме
Дедушка предложил девушкам отойти в сторону. Свои действия мужчина сопровождал развратными разговорами в сторону несовершеннолетних. Девочки не захотели с ним никуда идти, так что мужчина начал обнажаться на месте.
"Застегните ширинку, вам холодно", — сказала одна из девушек.
После этого школьницы сбежали от пенсионера.
С заявлением в полицию никто не обращался. Полицейские обнаружили видео в одном из уманских интернет-сообществ.
Реакция полиции
Правоохранители установили мужчину, который приставал к несовершеннолетним уманчанкам и проверяют его действия. Им оказался 65-летний житель города. Пока он доставлен в подразделение полиции для предоставления объяснений по факту.
В настоящее время сведения внесены в Единый учет и начата проверка.
В Запорожье преподаватель домогался студенток
Преподавателя Запорожского электротехнического колледжа обвиняют в том, что он домогается своих студенток. Одна из девушек записала на видео разговор с преподавателем.
Соответствующая информация с видео была обнародована 15 января.
В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" мужчину.
Ранее жалоб в полицию на этот счет не поступало.
Ранее мы писали:
- Пока не было жены: под Донецком отчим изнасиловал 15-летнюю падчерицу.
- Развращал и облил лицо кислотой: под Хмельницким отец годами издевался над дочерью.