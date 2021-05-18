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Повзав по асфальту і благав не здавати його копам: у Вінниці затримали дуже п'яного водія (відео)

18 травня, 16:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік не міг встояти на ногах і просив очевидців не викликати правоохоронців, однак свідомі громадяни таки викликали патрульних

У Вінниці на вулиці Героїв Крут небайдужі перехожі звернули увагу на нетверезого водія в припаркованому авто і викликали поліцію. Босий чоловік буквально випав з машини і не міг встати на ноги. Пересуваючись по асфальту лежачи, він просив свідків не здавати його копам.

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Відповідне відео опублікували правоохоронці.

Відео: facebook.com/vinnytsiapolice

"Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився в присутності 2-х свідків. На 38-річного кермувальника автомобіля Volkswagen Passat патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП", – розповіли в патрульній поліції.

За словами правоохоронців, авто забрав інший, вже тверезий водій.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові п'яний лихач справив нужду на авто поліції.

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Також нагадаємо, під Одесою п'яний водій збив трьох чоловіків, вижив тільки один.

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