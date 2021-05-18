Ползал по асфальту и умолял не сдавать его копам: в Виннице задержали очень пьяного водителя (видео)

Мужчина не мог устоять на ногах и просил очевидцев не вызывать правоохранителей, однако сознательные граждане таки вызвали патрульных

В Виннице на улице Героев Крут неравнодушные прохожие обратили внимание на нетрезвого водителя в припаркованном авто и вызвали полицию. Босой мужчина буквально выпал из машины и не мог встать на ноги. Передвигаясь по асфальту лежа, он просил свидетелей не сдавать его копам.

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Соответствующее видео опубликовали правоохранители.

Видео: facebook.com/vinnytsiapolice

"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии 2-х свидетелей. На 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП", — рассказали в патрульной полиции.

По словам правоохранителей, авто забрал другой, уже трезвый водитель.

Ранее мы сообщали, что во Львове пьяный лихач справил нужду на авто полиции.

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Также напомним, под Одессой пьяный водитель сбил троих мужчин, выжил только один.