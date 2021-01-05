Допомагали родичам ув'язнених: керівництво виправної колонії погоріло на хабарі

У Миколаївській області керівництво виправної колонії вимагала від родичів ув'язнених певну суму грошей за можливість отримання посилок, організацію побачень і вирішення питань про умовно дострокове звільнення.
Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, діяльність групи організував керівник одного з виправних колоній області.
До її складу також входили двоє працівників установи та так званий "наглядач" за колонією.
Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання та отримання зловмисниками коштів. Загальна сума склала 27 тисяч гривень.
Керівника і співробітники установи затримали. Зараз з'ясовуються всі обставини справи.
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