Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Допомагали родичам ув'язнених: керівництво виправної колонії погоріло на хабарі

5 січня, 22:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Діяльність групи організував керівник виправної колонії

У Миколаївській області керівництво виправної колонії вимагала від родичів ув'язнених певну суму грошей за можливість отримання посилок, організацію побачень і вирішення питань про умовно дострокове звільнення.

Реклама

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, діяльність групи організував керівник одного з виправних колоній області.

До її складу також входили двоє працівників установи та так званий "наглядач" за колонією.

Реклама

Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання та отримання зловмисниками коштів. Загальна сума склала 27 тисяч гривень.

В тренді
ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рік

Керівника і співробітники установи затримали. Зараз з'ясовуються всі обставини справи.

Нещодавно ми писали, що правоохоронці викрили масштабну незаконну схему виділення в приватну власність державних земель.

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі попався податківець.

Крім того, у Львівській області на хабарі погорів інспектор митниці.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Миколаїв тюрма поліція правоохоронці
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січень
Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січеньУкраїна
Новорічне звернення Зеленського: повне відео
Новорічне звернення Зеленського: повне відеоПолітика
Змусили чоловіка голим віджиматися і побили: у Миколаївській області копів засудять за тортури
Змусили чоловіка голим віджиматися і побили: у Миколаївській області копів засудять за тортуриІнші регіони
"По карапузу щороку": в Хмельницькій області жінка народила 18-ту дитинуІнші регіони
На Полтавщині люди перекрили трасу Київ – Харків: вимагають знизити ціни на газ (фото)
На Полтавщині люди перекрили трасу Київ – Харків: вимагають знизити ціни на газ (фото)Інші регіони
Новорічне звернення Зеленського до українців: повний текст
Новорічне звернення Зеленського до українців: повний текстПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти