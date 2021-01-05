Допомагали родичам ув'язнених: керівництво виправної колонії погоріло на хабарі

У Миколаївській області керівництво виправної колонії вимагала від родичів ув'язнених певну суму грошей за можливість отримання посилок, організацію побачень і вирішення питань про умовно дострокове звільнення.

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Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, діяльність групи організував керівник одного з виправних колоній області.

До її складу також входили двоє працівників установи та так званий "наглядач" за колонією.

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Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання та отримання зловмисниками коштів. Загальна сума склала 27 тисяч гривень.

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Керівника і співробітники установи затримали. Зараз з'ясовуються всі обставини справи.

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