Помогали родственникам заключенных: руководство исправительной колонии погорело на взятке

В Николаевской области руководство исправительной колонии вымогало от родственников заключенных определенную сумму денег за возможность получения посылок, организацию свиданий и решение вопросов об условно досрочном освобождении.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, деятельность группы организовал руководитель одной из исправительных колоний области.
В ее состав также входили двое работников учреждения и так называемый "смотрящий" за колонией.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения злоумышленниками средств. Общая сумма составила 27 тысяч гривен.
Руководителя и сотрудника учреждения задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.
Недавно мы писали, что правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель.
Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.
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