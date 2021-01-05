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Помогали родственникам заключенных: руководство исправительной колонии погорело на взятке

5 января, 22:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Деятельность группы организовал руководитель исправительной колонии

В Николаевской области руководство исправительной колонии вымогало от родственников заключенных определенную сумму денег за возможность получения посылок, организацию свиданий и решение вопросов об условно досрочном освобождении.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, деятельность группы организовал руководитель одной из исправительных колоний области.

В ее состав также входили двое работников учреждения и так называемый "смотрящий" за колонией.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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В ходе оперативных мероприятий правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения злоумышленниками средств. Общая сумма составила 27 тысяч гривен.

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Руководителя и сотрудника учреждения задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.

Недавно мы писали, что правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.

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Николаев тюрьма полиция правоохранители
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