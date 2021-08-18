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Повалені дерева і затоплені вулиці. У Хмельницькому бушувала негода (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 12:34
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17-18 серпня в Хмельницькому підтопило п'ять підвалів житлових будинків і повалило 16 дерев
Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"
Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницькому у вівторок, 17 серпня, після потужної зливи в місті почалися проблеми з електрикою і транспортом, були затоплені вулиці, вітер повалив дерева.

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Про це повідомляє місцеве видання Є.ua.

Негода почалася близько 17-ї години і перетворила деякі вулиці на річки. Місцями злива супроводжувався градом і шквальним вітром.

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Затопило частину вулиці Панаса Мирного на Озерній. На відрізку вулиці поруч з озером вода повністю покрила дорогу і потоком стікала прямо у водойму.

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