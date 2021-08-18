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Поваленные деревья и затопленные улицы. В Хмельницком бушевала непогода (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 12:34
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17-18 августа в Хмельницком подтопило пять подвалов жилых домов и повалило 16 деревьев
Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"
Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницком во вторник, 17 августа, после мощного ливня в городе начались проблемы с электричеством и транспортом, были затоплены улицы, ветер повалил деревья.

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Об этом сообщает местное издание Є.ua.

Непогода началась около 17 часов и превратила некоторые улицы в реки. Местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром.

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Затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью покрыла дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

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