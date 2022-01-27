З'явилися перші відео з місця кривавої стрілянини у Дніпрі (відео)

У мережі з'явилося відео з місця стрілянини в Дніпрі, де сьогодні зранку військовослужбовець розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Внаслідок інциденту 5 осіб загинули, ще 5 — отримали поранення.
Відео з місця інциденту оприлюднило видання "Інформатор".
Деталі
Військовий досі перебуває на території ПМЗ. Територію підприємства, де стався інцидент, оточено по периметру екіпажами патрульної поліції. Також працює спецзагін "ТОР". Люди, які приїхали на зміну, не можуть пройти на завод. На територію підприємства нікого не пускають — там працюють судмедексперти, криміналісти та оперативники.
Далі по темі
Хто стріляв?
Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.
"У місті введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", – повідомили в прессслужбі МВС України.
Читайте також
- Вогонь відкрили з авто: у Києві біля суду сталася стрілянина.
- Навіть не матюкався, підстрелив трьох через квартиру – все, що потрібно знати про "голосіївського стрілка".