Появились первые видео с места кровавой стрельбы в Днепре (видео)

Виновника инцидента разыскивают правоохранители

В результате стрельбы погибли 5 человек/Коллаж: "Сегодня"

В сети появилось видео с места стрельбы в Днепре, где сегодня утром военнослужащий расстрелял караул военнослужащих НГУ. В результате инцидента 5 человек погибли, еще 5 — получили ранения.

Видео с места инцидента обнародовало издание "Информатор".

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Подробности

Военный все еще находится на территории ЮМЗ. Территория предприятия, где произошел инцидент, оцеплена по периметру экипажами патрульной полиции. Также работает спецотряд "ТОР". Приехавшие на смену люди не могут пройти на завод. На территорию предприятия никого не пускают – там работают судмедэксперты, криминалисты и оперативники.

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Кто стрелял?

Стрелок – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года.

"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", — сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Стрелок Рябчук Артемий Юрьевич/Фото: МВД Украины

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