"Прошу залишатися вдома": у Миколаєві виявили кілька ДРГ (відео)

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєвізнаходяться кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).
Про це він повідомив у своєму telegram-каналі Миколаївської ОДА.
Віталій Кім закликав жителів міста залишатися вдома.
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"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо тих, хто випив", – сказав голова ОДА.
Ситуація в Україні 25 лютого
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.
Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
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