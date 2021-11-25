Перевіряв, чи є він у розшуку. У Краматорську грабіжник викликав на себе поліцію

Копи забрали чоловіка у відділення поліції для з'ясування обставин

Чоловік займався крадіжками / Колаж "Сьогодні"

У Краматорську чоловік у розшуку сам на себе викликав патрульних.Його шукали через безліч крадіжок.

Про це повідомляє патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

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Що трапилося

Чоловік зателефонував у 102 і повідомив, що він потребує консультації. Патрульні, що прибули за місцем виклику, зустрілися із заявником. Чоловік був трохи п'яний і попросив перевірити, чи він у розшуку.

За поліцейськими базами патрульні встановили, що 41-річний місцевий житель справді перебуває в активному розшуку за неодноразові крадіжки.

Такого ще не було

Як повідомили сайту "Сьогодні" поліція, чоловікові запропонували поїхати в управління поліції для з'ясування обставин. Він поводився абсолютно спокійно.

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"Можу сказати, що таке відбувається в нашій практиці вперше. Поліцейські, звичайно, здивовані таким викликом", – повідомила спікер патрульної поліції Краматорська Ксенія Яцен.

У Києві затримали іноземця, який перебував у розшуку за вбивство

У Києві впіймали чоловіка, який перебував у розшуку за вбивствожінки. Йому повідомили про підозру. Жінку з травмою голови знайшли перехожі у наметі біля води.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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