Проверял, есть ли он в розыске. В Краматорске грабитель вызвал на себя полицию

В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных. Его искали из-за множества краж.
Об этом сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.
Что случилось
Мужчина позвонил в 102 и сообщил, что он нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был немного пьян и попросил проверить, находится ли он в розыске.
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По полицейским базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске за неоднократные кражи.
Такого еще не было
Как сообщили сайту "Сегодня" в полиция, мужчине предложили поехать в управление полиции для выяснения обстоятельств. Он вел себя абсолютно спокойно.
"Могу сказать, что такое происходит в нашей практике впервые. Полицейские, конечно, удивлены таким вызовом",- сообщила нам спикер патрульной полиции Краматорска Ксения Яцен.
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