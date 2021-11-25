Проверял, есть ли он в розыске. В Краматорске грабитель вызвал на себя полицию

Копы забрали мужчину в отделение полиции для выяснения обстоятельств

Мужчина занимался кражами / Коллаж "Сегодня"

В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных. Его искали из-за множества краж.

Об этом сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.

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Что случилось

Мужчина позвонил в 102 и сообщил, что он нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был немного пьян и попросил проверить, находится ли он в розыске.

По полицейским базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске за неоднократные кражи.

Такого еще не было

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиция, мужчине предложили поехать в управление полиции для выяснения обстоятельств. Он вел себя абсолютно спокойно.

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"Могу сказать, что такое происходит в нашей практике впервые. Полицейские, конечно, удивлены таким вызовом",- сообщила нам спикер патрульной полиции Краматорска Ксения Яцен.

В Киеве задержали иностранца, который находился в розыске за убийство

В Киеве поймали мужчину, который находился в розыске за убийство женщины. Ему сообщили о подозрении. Женщину с травмой головы нашли прохожие в палатке возле воды.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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