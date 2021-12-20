Прямо зі школи: на Полтавщині вкрали 9-річну дитину

Сьогодні, 20 грудня, у селі Вишняки Полтавської області біля школи викрали 9-річну дитину.До поліції звернулася його бабуся.
Про це повідомляє поліція Полтавщини.
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Бабуся хлопчика заявила, що невідома жінка забрала її онука та поїхала автомобілем у невідомому напрямку. Поліція почала шукати дитину та розіслала орієнтування колегам із сусідніх областей.
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Хто насправді вкрав школяра
Як повідомили поліцейські сайту "Сьогодні", машину з дитиною вони знайшли, але побачене їх здивувало.
"Автомобіль, у якому відвезли дитину, було зупинено патрульною поліцією Київської області. У салоні була дитина і поруч її мама. Зараз встановлюємо, що ж сталося насправді. Інтрига зберігається", – повідомив речник ГУНП Полтавської області Юрій Сулаєв.
Щороку в Україні зникає близько 14 тисяч дітей
В Україні щороку зникає близько 14 тисяч дітей. Але за офіційною статистикою, у 97% випадків їх знаходять у першу добу.
У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися до поліції, розповідають у ювенальній превенції.