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П'яний росіянин у Вінниці вчинив наругу над прапором України

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 13:57
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Зловмисник сказав, що на Вінниччину приїхав відвідати родичів
У Вінниці росіянин зняв з ТРЦ прапор України
У Вінниці росіянин зняв з ТРЦ прапор України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінниці з будівлі ТРЦ на вулиці 600-річчя невідомий зняв Державний прапор України.

Про це пише прес-служба поліції.

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Ситуацію побачили охоронці торговельного центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши прапор у кущі. Затриманого надалі поліцейські доправили до відділу поліції.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп'яніння.

Зловмисник сказав, що на Вінниччину приїхав відвідати родичів, а такі дії вчинив через суперечку зі знайомим.

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Що кажуть правоохоронці

"За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). В межах розслідування встановлюються усі обставини події. Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років" , – йдеться у повідомленні.

Невідомі піднялися на верхівку Північного мосту в Києві

Люди, наражаючи своє життя на небезпеку, піднялися на найвищу точку мосту (80 метрів), де встановлено прапор України та залишилися залишки герба Києва, який був практично знищено вандалами за останні декілька років.

Коли екіпаж патрульної поліції приїхав на місце, то на Північному мосту вже нікого не було.

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Розграбування герба на Північному мосту розпочалося ще 2017 року. На верхівку моста повадилися мисливці за кольоровим металом. Вони зрізали частини герба у вигляді листя каштана та здавали до пунктів приймання металу. 2017 року під час крадіжки елементів розташованого на пілоні моста герба Києва комунальники спільно з поліцією затримали групу зловмисників.

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