Пьяный россиянин в Виннице поглумился над флагом Украины

Злоумышленник сказал, что в Винницкую область приехал навестить родственников

В Виннице россиянин снял с ТРЦ флаг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Виннице со здания ТРЦ по улице 600-летия неизвестный снял Государственный флаг Украины.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Ситуацию увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения.

Злоумышленник сказал, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

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Что говорят правоохранители

"По этому факту следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все происшествия. Такое правонарушение карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении.

Неизвестные взобрались на верхушку Северного моста в Киеве

Люди, подвергая свою жизнь опасности, взобрались на самую высокую точку моста (80 метров), где установлен флаг Украины и остались остатки герба Киева, который был практически уничтожен вандалами за последние несколько лет.

Когда экипаж патрульной полиции приехал на место, то на Северном мосту уже никого не было.

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Разграбление герба на Северном мосту началось еще в 2017 году. На верхушку моста повадились охотники за цветным металлом. Они срезали части герба в виде листьев каштана и сдавали в пункты приема металла. В 2017 году во время кражи элементов расположенного на пилоне моста герба Киева коммунальщики совместно с полицией задержали группу злоумышленников.

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