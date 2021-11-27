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Ремонт дитячих садків. У Кременчуці батьки знову збираються на мітинг

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 листопада, 14:41
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Батьки збираються вже на другий мітинг за останній місяць
У місті не працює частина дитячих садків
У місті не працює частина дитячих садків / Фото: Колаж: Сьогодні

Батьки кременчуцьких дітей збираються ще на один мітинг, який пов'язаний із зривом графіку ремонту дитячих садків

Про це повідомили у мережі Facebook.

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"Шановні Кременчужани, у вівторок 30.11.21 об 11.00відбудеться мітинг біля мерії стосовно зриву графіку ремонту дитячих садочків. Багато дитячих садків зачинені на невизначений час. Прохання всіх підтримати батьків. Навіть якщо ваші діти не ходять в дитячий садок, або ваш садок відчинений, але ви розумієте і співчуваєте нашій проблемі прошу підтримати даний захід" , – йдеться у повідомленні.

Що було раніше

У Кременчуці на Полтавщині вийшли на акцію протесту до міської ради. Пікет влаштували, бо у місті не працюють дитячі садки.

До Кременчуцької міської ради 5 листопада близько 12:00 прийшли батьки з дітьми та вихователі. Вихователька одного із дошкільних закладів Вікторія Петренко, щонайменше місяць через ремонти не працюють 15 міських дитсадків.

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За її словами, вихователям не платять заробітну плату і просять йти у неоплачувану відпустку, а батьків – відводити дітей до інших установ.

Заступниця Кременчуцького міського голови Ольга Усанова сказала, що у Кременчуцькій громаді 49 дитсадків, через ремонт вісім із них не працюють із вересня. Відкрити заклади мають до кінця року.

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