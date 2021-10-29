Дітей відправили на дистанційку. У Хмельницькій області у школах немає опалення

Батьки школярів на знак протесту перекрили дорогу

У деяких школах України немає опалення. Фото: колаж "Сьогодні"

У Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів перекрили дорогу на знак протесту проти дистанційного навчання. На такий формат учнів відправили через брак газу для опалення закладів.

Про це пише "ТСН".

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Для опалення шкіл не вистачає газу

У Старокостянтинові Хмельницької області дітей відправили на канікули три тижні тому. Це пов'язано із нестачею газу для опалення шкіл.

Батьки школярів вийшли на протест та перекрили дорогу

Після двох годин протесту до батьків школярів вийшов міський голова Микола Мельничук і пояснив, що ліміт палива, що виділили, дуже малий. Так, його не вистачить на весь опалювальний сезон. Отже, вирішили, що краще діти навчатимуться онлайн.

"Ми перебуваємо в жахливих умовах. Нам дали ліміт газу на всі бюджетні установи: на школи, на садочки, на лікарні — лише 20 тис. кубів. Якщо ми беремо більше, ми маємо заплатити 25 тисяч за кожну тисячу кубів", — зазначив Мельничук.

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Він додав, що з наступного понеділка тепло в школи все ж таки дадуть. Остаточне рішення щодо повернення учнів за парти мер перевів на директорів шкіл.

У школах України опалювальний сезон. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті без газу залишилося 30 шкіл

Близько 30 шкіл на Закарпатті залишилися без газопостачання– діти в Мукачеві та околицях навчаються дистанційно.

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Опалювати навчальні класи нема чим. Без тепла залишились і дошкільнята. Однак їх поки що зігрівають електричними обігрівачами. Опалювальний сезон зірвано, бо попередній газопостачальник співпрацю припинив. А інший не погодився з тарифом.